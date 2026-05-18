Подмосковье представило ИИ-сервисы для закупок на форуме «Госзаказ»

Подмосковье представило новые цифровые решения в сфере закупок и торгов на форуме «Госзаказ». Цифровые решения, нейросети и опыт земельно-имущественных торгов — все это изучали партнеры из стран Азии и БРИКС.

Нейросети уже используют для анализа закупочной документации, поиска рисков и обработки больших массивов данных. Комитет по конкурентной политике на форуме Госзаказ представил новые подходы и инновационные практики в сфере закупок и торгов. Применение умных моделей позволило ускорить проверку документов примерно на 50%.

В регионе уже запустили чат-бота для выявления рисков в закупках, онлайн-помощника заказчика, а также ИИ-сервисы для аналитики и экспертизы лотов.

Еще одним направлением цифровизации стала интеграция с внешними коммерческими сервисами. Подмосковье подписало соглашение с крупной платформой по операциям с недвижимостью.

«Это пример очень эффективного взаимодействия между органами власти и публичными коммерческими организациями», — отметил заместитель руководителя Комитета по конкурентной политике Станислав Родевальд.

Главным изменением называют создание «бесшовного» пути для участников торгов. Если раньше пользователям приходилось переходить между сайтами разных ведомств, то теперь заявку на участие в аукционе можно подать напрямую из карточки объекта на коммерческой платформе.