Циан и Московская область договорились об интеграции данных

На площадке XXI Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» Комитет по конкурентной политике Московской области и цифровая платформа операций с недвижимостью Циан заключили соглашение об информационном сотрудничестве. Это событие стало новым этапом в развитии партнерства между платформой и регионом.

Соглашение направлено на прямое интеграционное взаимодействие между Цианом и Единым порталом торгов Московской области ЕАСУЗ. Такое сотрудничество сделает участие в торгах для граждан и бизнеса еще доступнее: выбрав объект на Циане, потенциальный участник торгов сразу попадет на единую торговую площадку Московской области и сможет легко подать заявку.

Ранее в 2024 году Циан заключил соглашение с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области, после чего на платформе появились сведения о проводимых в регионе земельно-имущественных торгах. По данным «Регионального центра торгов», в результате размещения объектов на Циане единовременные поступления в бюджеты центральных исполнительных органов и органов местного самоуправления увеличились на 48%.

«Цифры за два года показали: размещение подмосковных лотов на Циане дало ощутимый положительный эффект. Теперь мы делаем следующий шаг — прямая интеграция платформ», — сказала Светлана Журавлева, министр Правительства Московской области по конкурентной политике.

Дальнейшими шагами по улучшению взаимодействия в государственных торгах будет обогащение данных всех государственных организаций и улучшение обратной связи. Для этого планируется формирование более подробного описания объекта, добавление нескольких фотографий, включая прилегающую территорию, а также уточнение параметров в соответствии с фильтрами платформы.