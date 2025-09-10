Подмосковье представило достижения в медицине и АПК коллегам из Китая

Китайская делегация постоянного комитета собрания народных представителей провинции Цзянсу посетила Подмосковье. Коллеги из КНР ознакомились с работой перинатального центра, агрохолдинга и центра реабилитации для военнослужащих.

Делегация посетила Московскую область в рамках многолетнего сотрудничества. Китайские коллеги обсудили сотрудничество и обмен опытом с депутатами Мособлдумы. На следующий день они посетили Коломенский перинатальный центр, где ознакомились с передовыми практиками Подмосковья.

Депутат Владислав Мирзонов рассказал гостям о системе родовспоможения в регионе. Она организована на трех уровнях: сначала будущих матерей наблюдают в женской консультации, где ее ставят на учет.

«При подозрении на какие-либо отклонения, ребенок передается под наблюдение специализированных учреждений. У каждого перинатального центра есть своя специализация. Если роды спокойные, то есть без патологии, то это роддома первого уровня, близкой доступности. Если патология более выраженная — это уже роддома второго уровня. И, соответственно, специализированные роды — это уже перинатальные центры третьего уровня», — рассказал он.

Делегация также ознакомилась с организацией бесплатного протезирования и реабилитации российских военнослужащих. В «Протэкс-Центре» бойцам проводят физиотерапию, массаж, водные процедуры и многое другое.

Еще одно направление, заинтересовавшее китайских коллег — сельское хозяйство. Так, они посетили молочное производство агрохолдинга «ОСП Агро» в Озерах. Им рассказали о мерах поддержки фермеров и предприятий АПК.

Делегаты также посетили подмосковные достопримечательности.

«Рабочий визит коллег из Китая в Подмосковье позволил выстроить предметный диалог, обменяться опытом и продемонстрировать реальные достижения Московской области в ключевых сферах: здравоохранении, культуре и сельском хозяйстве», — отметили в Мособлдуме.