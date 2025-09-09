Депутаты Мособлдумы обсудили направления сотрудничества с коллегами из Китая

Депутаты Мособлдумы провели встречу с китайской делегацией постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Цзянсу. Они обсудили сотрудничество в области инвестиций, сельского хозяйства и медицины.

Делегация прибыла в Подмосковье с рабочим визитом. По словам депутата Мособлдумы Тараса Ефимова, это не первый визит китайских коллег — ежегодно отношения между Московской областью и комитетом развиваются.

Так, одним из вопросов встречи стали инвестиции провинции Цзяньсу в предприятия региона.

«Это уже не первый визит делегации в Подмосковье. Отрадно, что коллеги из КНР постоянно интересуются, как развивается законодательство именно в Подмосковье. И мы всегда рады делиться опытом и одновременно перенимать что-то», — рассказал Тарас Ефимов.

Еще одной темой обсуждения стало регулирование при вспышке инфекций. Депутат Андрей Голубев напомнил, что в Подмосковье создали сеть крупных современных лабораторий, которые позволяют быстро реагировать на новые патогены.

«Китай и Россия — это добрые соседи, которые всегда рядом, это верные друзья и хорошие партнеры во взаимных достижениях. С момента установления дипломатических отношений между Китаем и Россией сформировался дух стратегического взаимодействия, в частности с Подмосковьем», — сказал заместитель председателя комитета Тан Чжишуй.

Делегация также заинтересовалась сельским хозяйством. Депутат Игорь Исаев напомнил о мерах поддержки для таких предприятий. Это субсидии и особые налоговые условия.

Китайские коллеги посетили медучреждения региона, а также туристические объекты и агрохолдинг.