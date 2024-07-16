Подмосковье получит финансирование на создание экопромышленных парков

Дополнительные средства на создание инфраструктуры для экопромышленных парков, строящихся в ряде регионов, будут выделены правительством России. Работа ведется в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который направлен на увеличение использования вторичных ресурсов в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.

По словам председателя комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой и экономической политике Тараса Ефимова, в рамках указанного проекта в России создается восемь экопромышленных парков. Один из них расположен в Подмосковье, в Егорьевском округе, и является шестым индустриальным парком в регионе, который получил аккредитацию Минпромторга.

Резиденты парка будут заниматься переработкой различных материалов, таких как стекло и древесина. Планируется также запустить производства, способные перерабатывать более 90 тонн вторичных ресурсов в год, чтобы затем использовать материал для производства новой продукции.

По словам Тараса Ефимова, реализация проекта позволит создать новые рабочие места для местных жителей. Сдать в эксплуатацию объект планируют в четвертом квартале 2024 года. Общий объем инвестиций в проект оценивается более чем в четыре миллиарда рублей.

«Резиденты парка могут воспользоваться государственными мерами поддержки в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности», — добавил Тарас Ефимов.

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