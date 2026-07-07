Подмосковье подписало соглашение о сотрудничестве с заводом роботов на «Иннопроме»

Московская область заключила соглашение о сотрудничестве с компанией «Подмосковный Завод Роботов» на полях выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Документ направлен на формирование благоприятных условий для развития производства промышленных роботов в регионе. Об этом сообщила пресс‑служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подписи под соглашением поставили заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева и заместитель генерального директора завода Алиса Сотникова.

По словам Екатерины Зиновьевой, развитие производства промышленных роботов — одно из приоритетных направлений работы областных властей. В регионе уже действуют меры поддержки как для производителей робототехнического оборудования, так и для компаний, приобретающих такую технику.

«Мы уже провели большую работу по запуску релевантных мер поддержки для производителей роботов и компаний, которые приобретают такое оборудование, а также разработке стандартов в сфере автоматизации складов и логокомплексов. Ряд соглашений о создании отраслевых производств и развитии этого направления мы привезли с ПМЭФ. Теперь продолжаем эту работу на „Иннопроме“», — рассказала она.

Соглашение направлено на создание оптимальных условий для локализации и дальнейшего роста предприятий, выпускающих роботизированное оборудование в Подмосковье. Партнерство позволит систематизировать накопленный опыт и сформировать предложения, учитывающие интересы бизнеса и стратегические задачи региона.

Алиса Сотникова подчеркнула, что размещение производственных мощностей по робототехнике в Московской области открывает доступ к развитой инфраструктуре, удобной логистике и широкому спектру мер поддержки от регионального правительства.

«Подмосковный Завод Роботов» работает в государственном индустриальном парке «Титан». Его специализация — выпуск промышленных роботов.