Подмосковье поделилось опытом цифровизации архивов на конференции в Крыму

Открытие XII Всероссийских (Крымско-Московских) архивно-краеведческих чтений состоялось в поселке городского типа Форос. Архивисты из Подмосковья в рамках мероприятия продемонстрировали уникальные документы об освобождении Севастополя.

Специалисты из региона также рассказали об успешном опыте предоставления удаленного доступа к историческим материалам, хранящимся в цифровом виде.

Все архивные фонды Подмосковья объединены в единую систему. Кроме того, в области действует комплексная электронная услуга, позволяющая быстро получить необходимые выписки.

«Кроме того, создавая электронные копии уникальных документов, мы минимизируем риски утраты оригиналов и значительно ускоряем процесс изучения материалов. Уже сейчас объем оцифрованных документов в Центральном государственном архиве Московской области превышает 13 миллионов листов», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Заместитель начальника Управления архивным делом Московской области Ирина Прядеина и заместитель директора Центрального государственного архива региона Анна Пытина выступили с докладом о документах по освобождению Севастополя.

Специалисты представили воспоминания генерал-лейтенанта артиллерии Ивана Стрельбицкого, а также личные документы, военные схемы атак и карты, на которых отражены действия армии.

Подмосковье передало сотрудникам государственного комитета по делам архивов Республики Крым в дар копию фотоальбома «Севастополь. 1942 — 1970».