Услышать детей и помочь. Подмосковье первым в стране запустило чат-бот для защиты от школьной травли

Подмосковье первым в России запустило систему защиты учеников от школьной травли. О новом чат-боте и его задачах рассказала в диалоге с 360.ru детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.

«Мы занимаемся буллингом уже четыре года, у нас есть большой проект „Бесконфликтная школа“. И это выступило продолжением. Инициатива нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева — сделать максимально быстрой реакцию на подобные случаи », — сказала Ксения Мишонова.

Новую меру помощи школьникам ввели по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева . Подробнее об этом — в материале .

Сервис в тестовом режиме запустили в четырех школах Московской области. Там появились особые QR-коды, по которым ребенок легко перейдет в нужный чат-бот и сможет оставить сигнал.

Это возможность получать быстрый сигнал о конфликтной ситуации. Мы очень надеемся на эту систему. Делаем это первыми в стране.

Информация сразу поступит в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье. В первое время систему будут тестировать, после чего распространят на другие школы.

«Все обращения мы будем принимать, подключая специалистов из министерства и управления образования, медиаторов. В нашем проекте участвуют психологи и областной университет развития образования. Кроме того, будем совершенствовать профилактику конфликтной среды в школах и работать с педагогами, повышать их медиативные навыки», — отметила она.

Сервис поможет быстрее отследить буллинг и остановить его. Это абсолютно новый проект. По нему, как добавила Ксения Мишонова, теперь будут собирать обратную связь.