Чат-бот для защиты детей от школьной травли запустили в Подмосковье

Новый чат-бот для профилактики школьного буллинга в тестовом режиме запустили в Подмосковье. С помощью QR-кода ученики смогут рассказать о конфликтах детскому омбудсмену Московской области Ксении Мишоновой.

Систему быстрого реагирования уже начали тестировать в четырех школах, расположенных в Химках, Котельниках, Красногорске и Балашихе. В первый учебный день 2025 года в рекреациях этих учреждений разместили QR-коды, по которым дети смогут перейти в специальный чат-бот и сообщить о травле. Информация сразу поступит в аппарат Ксении Мишоновой, где ее проверят и отработают вместе с психологами и педагогами.

«Пока мы тестируем систему и очень ждем обратную связь от ребят: что удобно, что не удобно, что лучше изменить. Как нам кажется, бот составлен на понятном для каждого ребенка языке», — отметила Мишонова.

Систему разработали при участии специалистов Министерства образования Московской области, психологов и самих детей. Некоторые моменты уже отработали на фокус-группе.

«Будем ждать реакцию широкого круга школьников. Готовы вносить коррективы в чат-бот с учетом практики его применения», — подчеркнул омбудсмен.

QR-коды «Бесконфликтная школа» помогут ребятам быстро и безопасно сообщить о травле. Родители также могут подать сигнал правозащитникам, сделать это можно по почте, телефону, в соцсетях или через форму обратной связи на официальном сайте детского омбудсмена. Ксения Мишонова отметила, что каждый случай рассматривается индивидуально, а при необходимости к решению вопроса привлекают экспертов.