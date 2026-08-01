Подмосковье накроет туман с видимостью до 700 метров
РСЧС: в Московском регионе 28 августа ожидают туман с видимостью до 700 метров
Ночные и утренние поездки по югу Московской области потребует от водителей особой осторожности: густая дымка заметно сократит обзор на дорогах. Об этом предупредила пресс-служба региональной РСЧС.
Туман с видимостью от 200 до 700 метров ожидают на юге Московской области в ночные и утренние часы 28 августа. В таких условиях водителям рекомендовали заранее снижать скорость, увеличивать дистанцию до впереди идущих машин и избегать резких маневров.
Пешеходам советовали переходить дороги только в разрешенных местах и учитывать, что автомобилистам будет сложнее заметить их на проезжей части.
Жителей Московского региона призвали следить за изменениями погодных условий, а при возникновении чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.
Ранее синоптики предупредили, что в ночь на 28 августа в Москве и Подмосковье ожидается резкое похолодание. В некоторых районах температура опустится до +4 градусов, однако вскоре регион вновь ждет потепление.