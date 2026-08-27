Лето уже не вернется? Москвичей предупредили о резком похолодании
Синоптик Ильин: летняя погода вернется в Москву к 31 августа
Московский регион в ночь на 28 августа окажется на границе сезонов: температура приблизится к осенним значениям, а в отдельных районах опустится до +4 градусов. Но вскоре после этого погода подарит жителям столицы и области еще несколько дней лета. Какими будут температурные качели, разбирался 360.ru.
Ночное похолодание в Москве и Подмосковье
Предстоящая ночь напомнит жителям столичного региона о приближении осеннего сезона. Воздух остынет до +9…+11, а в отдельных районах термометры покажут до + 4 градусов, сообщили в Гидрометцентре.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал 360.ru, что ночное похолодание не станет действительным началом осени. В последние дни месяца температура начнет расти, и к 31 августа в Московском регионе установится по-настоящему летняя погода.
«В столичном регионе ожидается температура воздуха до +20…+25 градусов. В разгар дня на большей части территорий Московской области именно такие температуры покажут столбики термометров», — отметил Ильин.
Солнечные дни разбавят дожди
Конец августа в столичном регионе станет переменчивым: воздух прогреется, однако солнечные часы будут сменять небольшие осадки. В пятницу, 28 августа, дождь прогнозируют только после полудня, а суббота в основном сохранит сухой характер — дождевые облака появятся только на западе Московской области.
В воскресенье вероятность осадков возрастет. Кратковременный дождь пройдет во второй половине дня и вечером в западных районах Подмосковья и в Москве, при этом температура останется около +20 градусов.
В последний день августа облачность и непродолжительные осадки затронут южные и юго-восточные территории региона. Существенного похолодания они не принесут.
Сентябрь встретит школьников без дождя
Первое утро сентября, по предварительному прогнозу, встретит школьников без дождя. Во время линеек воздух прогреется до +17…+19 градусов, а ближе к полудню температура поднимется до +21…+23.
Начиная с полудня и ближе ко во второй половине дня, небо будет затягивать облаками и местами пройдут кратковременные дожди. Но преимущественно будет тепло.
Александр Ильин
Синоптик
По словам Ильина, начало сентября может напомнить о бабьем лете, хотя идеальной ясной погоды ждать не стоит. Теплые дни будут соседствовать с облачностью и короткими дождями — так лето постепенно уступит место осени, сохраняя напоследок мягкое тепло.
«Хорошие выходные, хорошее начало сентября», — заключил специалист.