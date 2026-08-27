Лето уже не вернется? Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Ильин: летняя погода вернется в Москву к 31 августа

Московский регион в ночь на 28 августа окажется на границе сезонов: температура приблизится к осенним значениям, а в отдельных районах опустится до +4 градусов. Но вскоре после этого погода подарит жителям столицы и области еще несколько дней лета. Какими будут температурные качели, разбирался 360.ru.

Ночное похолодание в Москве и Подмосковье

Предстоящая ночь напомнит жителям столичного региона о приближении осеннего сезона. Воздух остынет до +9…+11, а в отдельных районах термометры покажут до + 4 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал 360.ru, что ночное похолодание не станет действительным началом осени. В последние дни месяца температура начнет расти, и к 31 августа в Московском регионе установится по-настоящему летняя погода.

«В столичном регионе ожидается температура воздуха до +20…+25 градусов. В разгар дня на большей части территорий Московской области именно такие температуры покажут столбики термометров», — отметил Ильин.