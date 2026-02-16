Подмосковье экспортировало в Китай почти 300 тысяч тонн продукции АПК за год

В преддверии китайского Нового года, который в этом году выпадает на 17 февраля, жители Поднебесной все чаще отдают предпочтение за праздничным столом продукции из Подмосковья. Региональные производители активно наращивают присутствие на местном рынке.

Развитие агропромышленного комплекса и плодотворное взаимодействие с китайскими партнерами позволяют фермерам поставлять в страну свежие и качественные продукты.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что Китай — ключевой импортер продуктов из региона. Доля экспорта товаров агропромышленного комплекса в страну достигла четверти от общего объема.

По итогам 2025 года Подмосковье отправило в Китай свыше 296 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции высокого качества. Лидирующие позиции занимают мясные товары — 92,6 тысячи тонн. Значительный объем приходится на масложировую отрасль — 70,6 тысячи тонн.

Также на китайскую территорию экспортировали 54,9 тысячи тонн продукции пищевой и перерабатывающей промышленности и еще 39,4 тысячи тонн прочих позиций.

Для Подмосковья Китай остается не просто крупным рынком сбыта, а стратегическим партнером с колоссальным потребительским потенциалом.