Подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону обсудили в Мытищах

Сотрудники администрации Мытищ обсудили на городском совещании состояние подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. Уровень готовности многоквартирных домов в Мытищах составляет 24%, а ресурсоснабжающих организаций — 23%, при этом все запланированные мероприятия выполняются в соответствии с графиком и должны быть завершены до 15 сентября.

Гидравлические испытания были проведены в рамках подготовки к отопительному сезону. Они охватили 225 многоквартирных домов, использующих центральное отопление, и 69 километров тепловых сетей в двухтрубном исчислении, при этом повреждений не было выявлено.

Также по 319 многоквартирным домам были получены паспорта готовности, осуществлен планово-предупредительный ремонт на 37 котельных, подготовлены четыре водозаборных узла и 13 насосных станций трубопровода. Специалистами были проверены девять очистных сооружений водопровода, шесть канализационно-насосных станций, 36 километров сетей водоотведения и 86 километров сетей водоснабжения.

Каждый год в летний период в многоквартирных домах проводится плановая профилактика работы систем теплоснабжения. С графиком отключения горячего водоснабжения жители Мытищ могут ознакомиться на карте коммунальных услуг многоквартирных домов или в Яндекс.Картах, введя адрес интересующего дома.