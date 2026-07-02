Подготовку к осенне-зимнему сезону завершат в Мытищах до 15 сентября

Совещание состоялось в администрации округа. Оно было посвящено подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2026–2027 годов.

На встрече собрались представители администраций Мытищ, Королева, Пушкинского и Сергиево-Посадского, управляющих компаний, организаций, обеспечивающих ресурсами, профильных министерств и ведомств.

Мероприятие прошло под председательством Владимира Мельника, советника министра энергетики Московской области, который акцентировал внимание на необходимости соблюдения сроков выполнения подготовительных работ.

Обновленные правила и порядок оценки готовности объектов к отопительному сезону действуют в регионе с 2025 года. Одним из ключевых этапов является разработка и утверждение планов подготовки в установленные сроки.

Владимир Мельник подчеркнул, что любая физическая подготовка к отопительному сезону должна быть документально подтверждена. Это включает лицензирование обслуживающих организаций, техническое диагностирование оборудования, обеспечение надежности систем теплоснабжения и соблюдение сетевого графика готовности.

Муниципалитетам было поручено разработать и реализовать мероприятия по врезкам к источникам теплоснабжения для возможной установки передвижных блочно-модульных котельных у социальных объектов.

Особое внимание уделили работе специальных комиссий органов местного самоуправления, которые включают представителей надзорных ведомств. В ходе совещания Владимир Мельник отметил, что Мытищи занимают одно из лучших мест в регионе по комплексному и системному подходу к подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду.