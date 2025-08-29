Подготовку к новому учебному году завершили в школах Коломны и Озер

За парты в День знаний в городском округе Коломна сядут 25 тысяч школьников, из них 2169 первоклассников, 2620 девятиклассников и 1197 одиннадцатиклассников. Еще 8600 ребят отправятся в этом учебном году в детские сады.

Вместе с учащимися День знаний встретят и преподаватели. Всего в школах и дошкольных отделениях муниципалитета трудятся 1450 учителей и 2710 педагогических работников. Штаты образовательных учреждений полностью укомплектовали.

Помимо этого, в городском округе Коломна продолжают реализовывать региональный проект «Математические классы Подмосковья». В прошлом учебном году создали пилотный седьмой класс в гимназии № 2 «Квантор», а с 1 сентября в 17 школах откроют сразу 37 математических классов.

Также в региональном проекте по внедрению в процесс обучения искусственного интеллекта примут участие 10 образовательных организаций муниципалитета. Учителя будут использовать «Ассистент преподавателя», который сделает аудиозапись урока, загрузит данные в нейросеть и выдаст педагогу рекомендации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность нового учебного корпуса школы № 8 в Ступине к 1 сентября.