В квартале «Надежда» округа Ступино достроили новый учебный корпус школы № 8. В День знаний в образовательное учреждение придут более 600 учеников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность объекта и пообщался с учителями.

«Можно построить красивую, просторную школу со всем необходимым оборудованием, но ключевое — это учителя. И русского языка, и математики — всех профилей. Для нас очень важно, чтобы каждое учреждение во главе с директором было единой командой, которая дает качественное образование. Поэтому я здесь, чтобы сказать, что мы вами очень дорожим», — обратился к педагогам глава региона.

Образовательное учреждение разгрузит лицей № 1, школы № 5 и № 8. Учиться в нем будут 22 класса, семь из которых — инженерной направленности. Педагогический коллектив уже укомплектовали.

«Новая школа великолепно оснащена. Когда учителя посмотрели кабинеты, оборудование, то были в полном восторге. В каждом классе есть интерактивная панель, у каждого школьника — индивидуальная парта», — сказала директор школы № 8 Наталья Солдатова.

Здание разделили на два блока — для начальной и старшей школы. Для каждого звена оборудовали свой выход. В здании предусмотрели не только учебные кабинеты, но и лаборатории, мастерские, концертный и два спортивных зала, библиотеку, столовую и медблок.

Учиться в школе смогут и ребята с ограничениями здоровья, корпус для них полностью адаптирован. Рядом есть спортивная и детская площадки, которые будут доступны не только ученикам, но и другим жителям региона в свободное от уроков время. Объект возведен по госпрограмме Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Помимо осмотра территорий, губернатор обсудил с учителями новый проект в сфере образования — «Ассистент преподавателя». Это цифровой помощник от «Сбера» на основе искусственного интеллекта, который поможет ускорить подготовку к урокам и сэкономить время. Его тестирование уже стартовало.