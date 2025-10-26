Подготовку к новогоднему оформлению улиц начали в Дубне

В Дубне планируют по-новому оформить улицы, скверы и парки к зимним праздникам. В первую очередь в городе приняли решение обновить гирлянды, так называемые «Белт-лайты».

Они создают особую атмосферу общественных мест и пешеходных зон. Отдельное внимание — главным символам новогодних праздников, елкам. В этом году в Дубне появятся новые «зеленые красавицы». В ближайшее время пройдет закупка новой елки, которую установят в Парке семейного отдыха. Для этой территории выбрали конусную, высотой 16 метров.

Отдельно планируется украсить улицу Центральную, которая полностью преобразилась. За последние два года здесь выполнили благоустройство при поддержке губернатора Московской области.

В зоне променада будет создана фотозона «Сказочный лес». Качели и беседки на площади Космонавтов, которая примыкает к Центральной улице, также будут украшены.