Подготовку к новогоднему оформлению улиц начали в Дубне

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
В Дубне планируют по-новому оформить улицы, скверы и парки к зимним праздникам. В первую очередь в городе приняли решение обновить гирлянды, так называемые «Белт-лайты».

Они создают особую атмосферу общественных мест и пешеходных зон. Отдельное внимание — главным символам новогодних праздников, елкам. В этом году в Дубне появятся новые «зеленые красавицы». В ближайшее время пройдет закупка новой елки, которую установят в Парке семейного отдыха. Для этой территории выбрали конусную, высотой 16 метров.

Отдельно планируется украсить улицу Центральную, которая полностью преобразилась. За последние два года здесь выполнили благоустройство при поддержке губернатора Московской области.

В зоне променада будет создана фотозона «Сказочный лес». Качели и беседки на площади Космонавтов, которая примыкает к Центральной улице, также будут украшены.

К новогодним праздникам обновят изображения лазерных проекций, которые в этом году разместили ко Дню Победы на фасадах зданий.

«Наступающий 2026 год особенно значим для нашего наукограда, он юбилейный. Дубне исполнится 70 лет. Поэтому с первых дней нового года хочется, чтобы жители и гости города окунулись в праздничную атмосферу», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

