Подготовка к 100-летию города Озеры началась в Коломне
Знаменательную дату отметят в этом году в Коломне. В муниципалитете уже начали подготовку к празднованию 100-летия со дня основания города Озеры.
Юбилей город отпразднует в августе. К празднику приведут в порядок карьер «Западный», улицу Ленина и Коммунистическую площадь. На последней появится памятник местным текстильщикам.
«Подготовка к юбилейному Дню города уже началась: вместе с организационным комитетом обсудили ближайшие планы работы», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.
Глава муниципалитета дал обещание регулярно рассказывать жителям о переменах, которые ждут город Озеры в юбилейный год.
Отметим, что статус города и современное название фабрично-заводскому рабочему поселку Озерки присвоили в 1925 году.
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