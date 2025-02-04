Подготовка к 100-летию города Озеры началась в Коломне

Знаменательную дату отметят в этом году в Коломне. В муниципалитете уже начали подготовку к празднованию 100-летия со дня основания города Озеры.

Юбилей город отпразднует в августе. К празднику приведут в порядок карьер «Западный», улицу Ленина и Коммунистическую площадь. На последней появится памятник местным текстильщикам.

«Подготовка к юбилейному Дню города уже началась: вместе с организационным комитетом обсудили ближайшие планы работы», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Глава муниципалитета дал обещание регулярно рассказывать жителям о переменах, которые ждут город Озеры в юбилейный год.

Отметим, что статус города и современное название фабрично-заводскому рабочему поселку Озерки присвоили в 1925 году.

Ранее мы рассказывали о том, что жители Коломны проголосуют за новые проекты инициативного бюджетирования.