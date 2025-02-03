Жители Коломны проголосуют за новые проекты инициативного бюджетирования

На голосование в «Народном бюджете» представлено 19 разнообразных предложений. Выбрать и поддержать любое из них можно будет до 9 февраля.

Жители муниципалитета смогут проголосовать за покупку компьютеров и мультимедийной техники для нескольких школ округа, установку именных стел знаменитых коломенских спортсменов на Аллее славы спортивной школы «Авангард», сооружение спортивных площадок в деревнях и селах и многие другие инициативы.

Более 2 тысяч жителей Коломны поддержали проект по приобретению интерактивных панелей для Детской художественной школы имени Михаила Абакумова. Эта инициатива в настоящее время является лидером в голосовании.

Отдать свой голос жители городского округа могут на портале «Добродел» в разделе «Народный бюджет». Чтобы активировать кнопку «Поддержать», нужно оставить комментарий размером не менее пяти знаков в специальном поле, после чего проголосовать.