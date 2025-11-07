Подъезды домов на 3 улицах в Королеве попали в финал областного конкурса

Финалистами конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» стали общественные пространства многоквартирных домов на Коммунальной улице, 50-летия ВЛКСМ и проспекте Космонавтов в Королеве. Итоги объявят в конце ноября.

Конкурс проходит в двух номинациях: «Лучший тематический подъезд» и «Лучший отремонтированный подъезд». Победители в качестве награды получат экскурсионный тур.

Коммунальные службы Королева отремонтировали входные группы, обновили напольную плитку на первых этажах, а также покрасили стены и потолки. Помимо этого, специалисты установили современные почтовые ящики и осветительные приборы. Для удобства маломобильных жителей оборудовали пандусы. Все работы управляющие компании согласовывают и жильцами.

Отметим, что благодаря программе «Мой подъезд» в Королеве в 2025 году отремонтируют 64 общедомовых пространства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в регионе реализуют масштабную государственную программу модернизации систем водоотведения.