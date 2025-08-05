Сегодня 14:02 Андрей Воробьев: 3 водозаборных узла модернизируют в Дмитрове в 2025 году 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

ЖКХ

Строительство

Андрей Воробьев

Ремонтные работы

В Подмосковье реализуют масштабную государственную программу модернизации систем водоотведения. Активные работы продолжаются в Дмитровском округе, где в 2025 году обновят три водозаборных узла, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

ВЗУ № 1 в Дмитрове: от 1923 года к современным технологиям Водозаборный узел № 1, расположенный на Пушкинской улице в Дмитрове, начал функционировать еще в апреле. Специалисты пробурили две скважины, модернизировали два резервуара с чистой водой, а также наладили работу систем обезжелезивания и смягчения. Объект начал работать в 1923 году.

«И вот, спустя более, чем 100 лет произошла его полная реконструкция: построен новый павильон, резервуары чистой воды, две скважины по 125 метров. Появилась также станция водоподготовки — если раньше нормативные показатели по железу в воде были превышены, то сейчас они в 10 раз меньше, чем минимально допустимые», — пояснил директор «Некрасовского водоканала» Михаил Костышин. Производительность узла достигла 2,8 тысячи кубических метров в сутки, что позволяет обеспечивать чистой водой не только 14 тысяч жителей, но также три школы и три детских сада.

Фото: Вячеслав Рябков 1/6 Фото: Вячеслав Рябков 2/6 Фото: Вячеслав Рябков 3/6 Фото: Вячеслав Рябков 4/6 Фото: Вячеслав Рябков 5/6 Фото: Вячеслав Рябков 6/6

«Я 36 лет работаю на ВЗУ № 1, и в последние годы здесь, конечно, произошли огромные изменения. Все старое стало новым, появилась автоматика — теперь тебе, по сути, остается только внимательно следить за показателями приборов. Раньше вода просто подавалась из скважины потребителю, а сейчас она полностью проходит очистку, обезжелезивание, и только после этого поступает жителям», — пояснила машинист насосных установок Анна Ерыгина. Работу объекта проверил губернатор Андрей Воробьев. «Все, что касается воды и канализования — это очень чувствительная и важная тема для Дмитровского округа. Мы здесь запустили современную станцию водоочистки, она работает хорошо, без перебоев. А в октябре введем ВЗУ в Яхроме, что позволит почувствовать заметные изменения по качеству воды», — подчеркнул глава региона. В муниципалитете сейчас действуют 126 водозаборных узлов, все они будут обновлены. Кроме того, в округе построят новые объекты. Масштабная модернизация водоснабжения в Дмитровском округе В рамках государственной программы к ноябрю планируют обновить узел на Рабочей улице в Яхроме, мощность которого составляет 7,7 тысячи кубичеких метров в сутки.

1/4 2/4 3/4 4/4

По инвестиционной программе рабочие модернизируют водозаборный узел № 3 в поселке Деденево на улице Набережной. Там появится станция обезжелезивания мощностью 100 кубических метров в сутки. Работы планируют завершить уже в этом году.

Благодаря программе модернизации чистой водой в Дмитровском округе обеспечат 92% жителей. Данный показатель еще в 2018 едва превышал 32% на фоне отсутствия или износа оборудования. Для улучшения ситуации на 10 узлах установили станции обезжелезивания, а еще три объекта отремонтировали. Федеральный проект «Чистая вода»: результаты и перспективы Проект «Чистая вода», а также поддержка президента и правительства России позволили более чем двум миллионам жителям Подмосковья ощутить позитивные перемены. Власти направят 171 миллиард рублей на проведение работы по водоснабжению и водоотведению в ближайшие три года. Это позволит обновить и возвести более 500 объектов, среди которых узлы, сети и очистные сооружения. Так, еще 3,5 миллиона человек почувствуют значительное улучшение качества жизни. Очистные сооружения: реконструкция и строительство новых объектов В Дмитрове учли пожелания местных жителей и внесли в государственную программу модернизации очистные сооружения, обеспечивающие около 70 тысяч человек. Объекты, возведенные в 1970-е годы, устарели и не могут справиться с объемом стоков.

1/3 2/3 3/3

В рамках проекта по обновлению в округе построят новый комплекс мощностью 30 тысяч кубических метров в сутки. Старые выведут из эксплуатации, однако в случае необходимости их модернизируют и адаптируют под растущие потребности муниципалитета.

Планируется полностью завершить проектирование в текущем году, а работы провести до конца 2028 года. Сейчас на территории Дмитровского округа действуют 50 сооружений механической и биологической очистки стоков, 43 из которых муниципальные, а еще семь — частные. Их работу поддерживают восемь канализационно-насосных станций и около 80 километров сетей. До конца года очистные сооружения реконструируют в Солнечногорске, Лыткарине, Коломне, Зарайске и Богородском округе. Рабочие также приступят к работам в Серпухове, Можайске, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Дмитрове, Клину и Электростали. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2028 год. Кроме того, в период с 2029 по 2030 год специалисты обновят очистные сооружения в Ступине, Домодедове, Долгопрудном, Чехове и Луховицах.