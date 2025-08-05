Подъездные дороги к участкам многодетных семей построят в Воскресенске

В Подмосковье продолжают обустраивать подъезды к земельным участкам, которые выделили многодетным семьям. В этом году дороги общей протяженностью свыше трех километров построят в селах Никитское и Никитское-2 в Раменском и в деревне Муромцево городского округа Воскресенск.

Общая площадь работ составит 19300 квадратных метров. Специалисты уложат геотекстиль для укрепления грунта, подготовят многослойное основание из песка и щебня, обустроят водосточные канавы для отвода воды и предотвращения разрушения дороги. Это обеспечит многодетным семьям комфортный проезд к своим участкам.

Все работы планируют завершить осенью текущего года.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.