Поддержку общественных инициатив активных жителей обсудили в Мытищах

Ежегодные конкурсы, направленные на поддержку общественных инициатив жителей, стали ключевой темой оперативного городского совещания в администрации Мытищ. Сотрудники администрации всегда стремятся поддерживать идеи и начинания всех, кто желает сделать город более уютным и комфортным.

Муниципальные конкурсы для активных граждан были введены в Мытищах с 2023 года. Жители могут подать заявки на участие в следующих номинациях: «Лучший староста сельского населенного пункта» — прием заявок осуществляется с 1 по 15 июля; «Лучшее территориальное общественное самоуправление» — до 15 июля; «Лучший совет дома» и «Лучший двор» — прием заявок также продолжается до 15 июля; и, наконец, конкурс «Мы Мытищи», который направлен на развитие молодежных инициатив, — документы можно подавать с 6 по 16 августа.

Целевая денежная премия для победителей составляет от 100 до 300 тысяч рублей и предназначена для реализации социально значимых инициатив участников.

Победители конкурсов прошлых лет активно работают на своих территориях, реализуют различные проекты, решают вопросы благоустройства и экологии, демонстрируют положительный пример для подрастающего поколения и занимаются благотворительной деятельностью. Они служат мотивацией для тех, кто желает начать реализацию своих идей и внести вклад в развитие округа.

Для получения подробной информации можно обратиться в управление территориальной политики и общественных коммуникаций по телефону 8 (495) 582-00-85.