Почти 90% выпускников в Королеве поступили в высшие учебные заведения

Городской округ Королев ежегодно входит в число лидеров среди муниципалитетов Подмосковья по количеству выпускников, поступивших в вузы. В этом году из 1099 выпускников 791 бывший школьник начнет обучение в высших учебных заведениях.

Свыше 42% выпускников выбрали математическое, инженерное и естественно-научное направления. Соответствующие предметы стали самыми популярными на ЕГЭ: профильную математику сдали 682 выпускника, информатику — 338, физику — 268.

В образовательных учреждениях в Королеве особое внимание уделяют углубленной и профильной подготовке учеников. В прошлом году работали семь инженерных классов, в которых ребята изучали космические технологии, инженерный дизайн, программирование, разработку 3D моделей и ряд других курсов.

В новом учебном году в 19 школах откроют математические классы. В семи образовательных учреждениях направление откроют с первого класса, в 13 школах — с пятого, еще в восьми — с седьмого класса.

Любовь к инженерно-техническим наукам прививают и школьные кванториумы. В округе функционируют 18 таких отделений, которые оснащены современным оборудованием.