Почти 7 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю

За неделю в Московской области устранили более 6,9 тысячи дефектов на дорогах. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

На региональных трассах ликвидировали около 4,5 тысячи ям, больше всего — в Кашире, Луховицах, Зарайске, Коломне и Серебряных Прудах. На муниципальных дорогах исправили более 2,3 тысячи недочетов, лидерами стали Балашиха, Наро-Фоминск, Раменское, Богородское и Серпухов.

В ведомстве напомнили, что ямочный ремонт проводится круглый год с использованием горячего асфальта. Процесс ремонта фиксируют с помощью геометок и фотоотчетов на платформе СКПДИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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