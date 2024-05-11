Почти 6 тысяч человек посетили Чеховский парк в День Победы | 360°

Подмосковье 11 мая 2024, 21:39 Почти 6 тысяч человек посетили Чеховский парк в День Победы Телеканал «360»

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Около шести тысяч человек посетили массовые гуляния в Чеховском парке. В праздничный день там прошли танцы и музыкальные выступления.

Насыщенная программа прошла с 11 утра до шести вечера. Для детей работали карусели и аттракционы. Все желающие смогли пострелять из лазерной винтовки, а юнармейцы научили гостей разбирать и собирать автомат. За время праздника солдаты угостили сытным обедом более 500 человек.

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Двадцать четвертая отдельная бригада из деревни Венюково представила военную технику. На улицах Чехова ездили машины, украшенные знаменами победы, триколорами и флагами с эмблемой Победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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