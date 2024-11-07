Почти 54 тысячи человек стали донорами в Подмосковье в 2024 году

Количество доноров выросло в Подмосковье за 10 месяцев. С января кровь и ее компоненты сдали почти 54 тысячи человек, что на три тысячи больше показателей прошлого года.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Максимов подчеркнул, что большая часть доноров сдает кровь безвозмездно.

В переливании крови нуждаются пациенты с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшие в ДТП и новорожденные с различными патологиями. Поддерживать стратегические запасы больницам помогают доноры.

Московский областной центр крови принимает доноров без выходных, с 8:00 до 14:00. Адрес: Москва, улица Металлургов, 37А.

Свыше 55 подстанций и 87 постов скорой помощи работают в Подмосковье. В следующем году в регионе откроются еще четыре новых поста: в Мытищах, селе Поречье, Сергиевом Посаде и рабочем поселке Михнево, о чем рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.