Почти 50 народных троп благоустроят в Люберцах в 2025 году

Создавать безопасные и комфортные пешеходные дорожки на месте протоптанных жителями тропинок продолжают в Люберцах. В этом году работы проведут на 48 таких объектах.

Сейчас специалисты завершают благоустройство последней такой тропы. Она находится около дома № 26 в поселке ВУГИ.

«Протяженность нового тротуара — порядка 180 метров. Завершатся работы в конце текущей недели», — прокомментировал начальник управления благоустройства администрации городского округа Люберцы Геннадий Голованов.

Вдоль новой тропы установят лавочки, урны, теннисные столы.

Отметим, что программа, в рамках которой в Подмосковье благоустраивают народные тропы, действует в регионе с 2021 года. Ознакомиться с полным списком адресов, где работы провели в этом году, можно на официальном сайте проекта.

