Автомобильную дорогу отремонтировали в деревне Михнево в Люберцах

На улице Школьной в деревне Михнево городского округа Люберцы завершили ремонт автомобильной дороги протяженностью 500 метров. Участок привели в порядок на основании обращений, которые поступали от местных жителей во время выездных встреч с администрацией муниципалитета.

Как рассказал заместитель главы городского округа Люберцы Александр Сорокин, специалисты выполнили отсыпку дорожного основания щебнем с последующей укладкой асфальтобетонного покрытия.

«Общая длина обновленного участка составила 500 метров, а его площадь — 2180 квадратных метров», — добавил Александр Сорокин.

Отметим, что в городском округе Люберцы благодаря программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в этом году реконструировали 11 муниципальных дорог общей протяженностью свыше восьми километров, три из которых расположены в Дзержинском.