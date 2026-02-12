Почти 50 ярмарок проведут в Подмосковье на масленичной неделе

В рамках празднования Масленицы в Подмосковье проведут 48 ярмарок. Они пройдут в 26 округах региона с 16 по 22 февраля.

На ярмарках представят овощи, фрукты, молочную и мясную продукцию, а также яйца, мед, выпечку, блины с разными начинками.

«Многие площадки дополнят торговые ряды народными гуляниями, выступлениями творческих коллективов, мастер-классами по кулинарии и фотозонами в стилистике русских народных праздников», — сказали в региональном Минсельхозпроде.

Жителей пригласили окунуться в атмосферу народного праздника, угоститься блинами и познакомиться с местными производителями.

Полная информация о режиме работы доступна по ссылке. Всего до конца месяца в Подмосковье проведут 115 ярмарок.