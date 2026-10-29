Более 16,6 тысячи медработников Подмосковья оформили компенсацию за аренду жилья

Более 16,6 тысячи медицинских работников в Подмосковье получают компенсацию расходов на аренду жилья. Размер выплаты составляет 30 тысяч рублей для одного специалиста и 45 тысяч рублей для супружеской пары медработников. Сумма зависит от удаленности округа.

«В Подмосковье действует целый комплекс мер поддержки медработников: „Социальная ипотека“, „Приведи друга“, „Земский доктор“ и другие. Одна из самых востребованных — компенсация аренды жилья: сегодня ею пользуются более 16,6 тысячи медработников, две трети из них — средний медперсонал», — рассказала вице-губернатор Людмила Болатаева.

Чтобы получить выплату, необходимо работать на полную ставку в медицинском учреждении, подведомственном Минздраву Московской области. При этом у заявителя, его супруга или супруги и детей не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Также учитывается отсутствие жилых помещений, предоставленных по договорам коммерческого, социального или специализированного найма.

Подробные условия программы опубликованы на сайте министерства.

Заявление на компенсацию подают через региональный портал госуслуг. Срок рассмотрения заявки составляет десять рабочих дней.

В регионе также действуют другие программы поддержки медицинских работников. Информация о них размещена на портале «Работа врачом».