Почти 40 медалей к 80-летию Победы вручат в Котельниках

Юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» продолжают вручать в Котельниках. Награду получают те, чья молодость прошла в тяжелые для страны годы.

Медали вручают жителям Котельников глава городского округа Михаил Соболев, его заместители Мария Галузо, Зоя Севрюгина и Иван Жарков. Всего в муниципалитете вручат 38 таких наград.

«Ветеранам выразили искреннюю благодарность за их подвиг, пожелали крепкого здоровья, благополучия, тепла и долгих лет жизни. Врученные медали являются символом нашей общей памяти, нашей благодарности и глубокого уважения к подвигу», — отметил Михаил Соболев.

Отметим, что награду учредили в сентябре прошлого года указом президента Российской Федерации. Инициативу посвятили годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

К примеру, ранее мы рассказывали о том, что такую медаль в Котельниках вручили ветерану Галине Титовой.