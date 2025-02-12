Ветерану Галине Титовой в Котельниках вручили медаль к 80-летию Победы

Глава Котельников Михаил Соболев навестил ветерана Галину Титову. Он вручил 101-летней жительнице округа юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».
Награду учредили 2 сентября 2024 года указом Президента России Владимиром Путиным к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Жительница котельников Галина Титова 8 мая отметит свой 102-й день рождения. Труженица тыла в годы Великой Отечественной войны работала в детском санатории в Ананьеве. Вместе с воспитанниками ее эвакуировали в Мордовию. В микрорайоне Силикат в Котельниках Галина Титова поселилась в 1944 году. Ветеран отдала свою жизнь воспитанию малышей, работая в детском саду.
«От всей души желаю Галине Васильевне и ее семье благополучия, крепкого здоровья, тепла и бодрости духа!» — поздравил глава Котельников Михаил Соболев.
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