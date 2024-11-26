Почти 4 тысячи машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю
Автомобили, припаркованные с нарушением правил стоянки, эвакуируют с улиц Подмосковья. За неделю на специализированную парковку отправили еще 3999 машин.
В Минтрансе Подмосковья отметили, что количество нарушителей выросло за семь дней. Их оказалось на 808 больше, чем неделей ранее.
Больше всего машин эвакуировали в городских округах Ленинский (426 авто), Красногорск (403), Мытищи (321), Химки (304) и Королев (255).
Узнать местонахождение машины можно по телефону 112 или на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.
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