Почти 4 тысячи машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

Автомобили, припаркованные с нарушением правил стоянки, эвакуируют с улиц Подмосковья. За неделю на специализированную парковку отправили еще 3999 машин.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что количество нарушителей выросло за семь дней. Их оказалось на 808 больше, чем неделей ранее.

Больше всего машин эвакуировали в городских округах Ленинский (426 авто), Красногорск (403), Мытищи (321), Химки (304) и Королев (255).

Узнать местонахождение машины можно по телефону 112 или на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

В микрорайоне 10а Реутова возводят крупный подземный паркинг. Объект рассчитан на 1096 машиномест и более 800 кладовых.