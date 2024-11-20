Подземный паркинг на 1000 машин построят в Реутове в 2025 году

В микрорайоне 10а Реутова возводят крупный подземный паркинг. Объект рассчитан на 1096 машиномест и более 800 кладовых.

Глава Реутова Филипп Науменко вместе с коллегами проверил, как идут строительные работы. «Проект не только решит проблему парковки в микрорайоне, но и сделает жизнь жителей комфортнее», — отметил он в своем Telegram-канале.

Сейчас специалисты работают над электрикой, вентиляцией, кровлей и фасадом. Также идет установка окон и дверей, а в помещениях начали заливать стяжку.

Этот проект — долгожданный для горожан. Ранее стройка остановилась из-за банкротства застройщика. Новый подрядчик активно взялся за дело, и завершение работ запланировано на конец двадцать пятого года.

Кроме парковки, на территории комплекса «Новокосино-2» появится современная детская площадка.

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