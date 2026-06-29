Почти 33 тысячи жителей Подмосковья обучились в школах сахарного диабета

Школы сахарного диабета работают на базе подмосковных медучреждений. С начала года в них прошли занятие почти 33 тысячи человек, сообщили в региональном Минздраве.

В специализированных школах пациенты с сахарным диабетом учатся контролировать заболевание и узнают о профилактике осложнений. Занятия доступны как взрослым, так и детям.

«Сахарный диабет — хроническое заболевание, которое требует от пациента постоянного контроля в течение всей жизни. В Подмосковье работают 129 амбулаторных школ сахарного диабета для взрослых и 32 — для детей. Кроме того, обучение проводится в стационарах», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

В ходе обучения пациенты узнают о контроле уровня сахара в крови, правильном питании, расчете углеводов в рационе, использовании средств самоконтроля. Это помогает им следить за течением заболевания и сохранять высокое качество жизни.

Занятия проводят бесплатно.