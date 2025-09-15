Почти 30 млн рублей вложат в производство косметики в Сергиевом Посаде

Компания Elian Group которая выпускает косметику в Сергиевом Посаде, готовится к масштабному расширению. Предприятие намерено увеличить линейку продукции и укрепить позиции как в России, так и за ее пределами.

На модернизацию и развитие производственной базы компания направит 28 миллионов рублей.

«Итогом станет расширение производственных площадей на 300 квадратных метров, а офисных и вспомогательных помещений — на 250 квадратных метров», — уточнила заместитель председателя правительства-министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Только за первые восемь месяцев года Elian Group зафиксировала рост продаж ключевых товаров на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а общее количество реализованной продукции превысило пять миллионов единиц.

«В конце года ожидается приход нового автоматизированного оборудования для производства косметики для лица в стеклянной и тубной упаковке, запуск которого станет важным этапом в расширении технологической базы компании и позволит не только нарастить объемы выпуска, но и быстрее реагировать на запросы рынка. На ближайший год запланирован выпуск более 60 новинок: тональные средства и консилеры, средства по уходу за ногтями и другие», — рассказала генеральный директор Elian Ксения Бондаренко.

Ассортимент бренда представлен как собственными марками, так и продукцией для сторонних заказчиков.

Косметика Elian Group занимает полки ведущих российских ритейлеров, а также идет на экспорт в Казахстан, Белоруссию и страны Ближнего Востока. В 2025 году компания заключила новые соглашения с партнерами из Туркменистана и Ливии.

Под брендами Elian Russia, Tint me, Yolo и Stax предприятие выпускает косметику и средства по уходу, а также производит продукцию на заказ.

Для предпринимателей, которые планируют запуск или расширение бизнеса в регионе, подробная информация о действующих мерах поддержки доступна на портале, а подходящую площадку для инвестиций можно выбрать на инвестиционной карте.