Почти 200 дворников задействовали в уборке снега в Раменском 12 февраля

На этой неделе в Подмосковье вновь ожидают сильный снегопад . Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. Так, в Раменском с самого утра на борьбу со снегом вышли 174 дворника и 49 спецмашин.

После сильных снегопадов в январе в Подмосковье ведутся усиленные работы по уборке снега. Коммунальные службы усилились во всех округах региона, в том числе в Раменском.

«На данный момент работы ведут по адресу: улица Приборостроителей, 1А. В уборке задействовали две ковшовые техники, а также пять дворников. В связи со снегопадами организация работы идет в усиленном режиме, работы начинаются с шести утра и заканчивается в восемь вечера», — сказал начальник участка Александр Кириллов.

Мощный снегопад прошел в Подмосковье в январе. Для уборки на улицы вывели свыше 7,5 тысячи спецмашин и 30 тысяч коммунальных работников. Работы продолжаются в усиленном режиме по сей день.