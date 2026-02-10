Военный метеоролог пообещал жителям Подмосковья мощный снегопад с четверга

На территории Московской области с 12 февраля ожидаются обильные снежные осадки на фоне повышения температуры воздуха. Об этом 360.ru рассказал военный метеоролог, синоптик Александр Ильин.

«Завтра вечером начнется снег местами по Московской области, а серьезные осадки — в четверг и пятницу. В субботу потеплеет до +2 градусов, поэтому осадки будут в смешанной фазе — снег с дождем. В пятницу возможен ледяной дождь», — сказал синоптик.

Ильин добавил, что в ночь на среду в Подмосковье похолодает до -19 градусов. С 11 января температура установится в районе -9, в четверг — до -4, в пятницу и субботу — до +2 градусов.

«Атмосферное давление упадет в четверг до 733 миллиметров ртутного столба, а к выходным подрастет до 737. Ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду со среды, в четверг и пятницу снизится до семи метров в секунду. В воскресенье — почти штиль, до трех метров в секунду», — заключил он.

