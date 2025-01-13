Почти 2 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2024 году

Число обращений к телемедицине растет в Подмосковье. В 2024 году пациенты почти два миллиона раз воспользовались такими онлайн-консультациями для оформления рецептов на лекарства, закрытия больничного листа или получения рекомендаций от врачей.

«На онлайн-приеме врач дает рекомендации, контролирует динамику и ход лечения, интерпретирует результаты анализов и исследований или оформляет электронный рецепт на льготное лекарство. Телемедицина удобна тем, что позволяет сэкономить время на походе в поликлинику», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на онлайн-консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, линию 122 или на приеме у лечащего врача.

Цифровизация здравоохранения — одно из важных направлений развития в Подмосковье. О возможностях телемедицины рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.