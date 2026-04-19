Почти 15 километров дорог отремонтируют в Люберцах в 2026 году

В городском округе Люберцы в 2026 году отремонтируют 18 участков муниципальных и региональных дорог протяженностью почти 15 километров. Работы будут проведены по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, подрядчик уже вышел на ремонт улицы Кирова в Люберцах.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что на время производства работ движение транспорта на улицах Мира и Кирова будет ограничено участками — объезд возможен по ближайшим улицам. Он добавил, что до конца недели подрядная организация планирует завершить фрезерование, а до 26 апреля — укладку асфальта.

Также капитально отремонтируют улицу Инициативную, которую подтапливает после обильных осадков. В текущем году при поддержке регионального правительства объект вошел в госпрограмму на капитальный ремонт. Владимир Волков подчеркнул, что проект сложный — на участке много коммуникаций, поэтому в этом году будет выполнено проектирование с последующим строительством, а полностью работы по строительству ливневой канализации завершат в 2027 году.

