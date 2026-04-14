Почти 1200 гидрантов проверили перед пожарным сезоном в Люберцах

В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2026 года также провели проверку 20 водоемов, где возможен забор воды специализированной техникой. На территории округа уже зафиксировано два природных пожара.

Специалисты также проведут опашку 12,4 километра и создадут 28,6 километра минерализованных полос. В целях обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период сформировали группировку из 71 человека и 20 единиц техники.

Глава округа Владимир Волков призвал жителей беречь природу городского округа Люберцы и не допускать пала сухой травы, предупредив, что последствия могут быть непоправимыми. Обо всех случаях поджога листвы или травы необходимо сообщать по телефону 112.

Ранее, 2 апреля, в округе прошел смотр личного состава и техники для тушения пожаров. По итогам проверки установили, что специалисты подготовлены к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а техника укомплектована водоналивными емкостями и пожарными рукавами.