Смотр личного состава и спецтехники для тушения пожаров прошел в Люберцах

Проверка готовности к пожароопасному сезону состоялась 2 апреля. В мероприятии приняли участие порядка 50 человек и 23 единицы техники.

Заместитель главы муниципалитета Константин Карпов отметил, что весь личный состав подготовлен к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и полностью экипирован необходимым инструментом для тушения пожаров. Вся техника укомплектована водоналивными емкостями и пожарными рукавами.

Всего для прохождения пожароопасного периода в городском округе Люберцы подготовили более 100 специалистов и свыше 50 единиц специализированной техники. С наступлением теплой погоды местных жителей призывают соблюдать требования противопожарной безопасности и не подвергать себя неоправданному риску. Если вы стали свидетелем поджога листвы или травы, вы можете сообщать об этом по телефону 112.