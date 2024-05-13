Почти 120 тысяч жителей посетили парки Подмосковья 9 мая | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 13:31 Почти 120 тысяч жителей посетили парки Подмосковья 9 мая Министерство культуры и туризма Московской области

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Праздник «Подвиг. Память. Победа» провели в 89 парках Подмосковья в честь 9 Мая. Его посетили свыше 117 тысяч человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в честь праздника в парках провели 41 концерт, свыше 40 тематических мастер-классов по изготовлению открыток, а также открыли 37 полевых кухонь.

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В 23 парках прошла акция «Вальс Победы». Одетые в стиле военных лет пары танцевали под аккомпанемент оркестра. Еще в 12 местах прошла акция «Письмо солдату».

В этот день посетителям парков также раздали георгиевские ленты, для них провели уроки истории и другие мероприятия.

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