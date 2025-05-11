Победителей турнира по футболу «Кубок Дружбы» наградили в Мытищах

Итоги соревнований по футболу «Кубок Дружбы» подвели в Мытищах. В 32-м по счету турнире, который традиционно проходит в физкультурно-оздоровительном комплексе микрорайона Дружба, приняли участие девять детских и восемь взрослых команд.

С 2003 года этот турнир организует спортивный специалист Андрей Налогин. До 2011 года соревнования проводились дважды в год, а затем — только весной. Мероприятие включено в официальный календарь спортивных событий городского округа Мытищи. Турнир длился на протяжении первых двух весенних месяцев, а церемония награждения состоялась в праздничные дни. Это было сделано не случайно: 32-й «Кубок Дружбы» был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В детском зачете среди юношей 2012 года рождения победила команда школы № 12, среди игроков 2010 года рождения лучшей стала команда «Пять колец». В турнире коллективов предприятий первое место заняла команда «Ква Ква Парк», а в соревнованиях сборных коллективов победу одержала команда «Дружба».