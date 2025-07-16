Победителей первенства по пляжному волейболу наградили в Луховицах

Открытое первенство муниципального округа Луховицы по пляжному волейболу проходило на спортивных площадках «Голубого озера». Среди женских команд сезона 2025 года выбрали лучших.

Победителями соревнований по итогам сыгранных встреч стали Юлия Донских, Анастасия Пшенникова и Наталья Сбродова. Серебряные медали завоевали Светлана Быкова и Софья Юрченко. Бронзовыми призерами стали Елена Тередрей и Юлия Ретинская.

Помимо соревнований женских команд, также проходили игры среди мужчин и смешанных пар. Всех победителей отметили грамотами и медалями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее. В регионе появятся новые физкультурно-оздоровительные центры, после реконструкции откроются два стадиона и Клинская школа олимпийского резерва.