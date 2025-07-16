Сегодня 22:19 Победителей первенства по пляжному волейболу наградили в Луховицах Фото: пресс-служба администрации муниципального округа Луховицы
Открытое первенство муниципального округа Луховицы по пляжному волейболу проходило на спортивных площадках «Голубого озера». Среди женских команд сезона 2025 года выбрали лучших.
Победителями соревнований по итогам сыгранных встреч стали Юлия Донских, Анастасия Пшенникова и Наталья Сбродова. Серебряные медали завоевали Светлана Быкова и Софья Юрченко. Бронзовыми призерами стали Елена Тередрей и Юлия Ретинская.
Помимо соревнований женских команд, также проходили игры среди мужчин и смешанных пар. Всех победителей отметили грамотами и медалями.
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