Победителей международного конкурса чтецких работ наградили в Мелихове
Церемония награждения победителей международного конкурса чтецких работ прошла в музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово». Итоги подвели в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Тема 15-го по счету конкурса чтецов — «Чехов и Зощенко». В 2025 году в России отмечают юбилеи этих классиков.
В финал конкурса прошли 35 артистов и студентов театральных вузов России, Белоруссии и Казахстана.
Лауреатом первой степени стала Диана Шарапова из Тульского областного колледжа культуры и искусств. Она прочитала рассказ Зощенко «Пациентка».
Лауреаты второй степени — Максим Тужилкин и Анастасия Савкина. Дипломы третьей степени получили Максим Карандашов, Анастасия Лодина, Никита Шайдаров.
«Отрадно, что ежегодно проводимые в Мелихове конкурсы артистов-чтецов возрождают и поддерживают интерес молодых профессионалов к чтецкому искусству. Год от года участников конкурса становится больше», — отметил председатель жюри, заслуженный артист России Юрий Голышев.
К 165-летию Антона Чехова сервис «Яндекс Книги» проанализировал произведения и письма писателя, создав путеводитель по его характерным словам и выражениям. Результаты исследования любопытные. Например, самым упоминаемым напитком оказался чай, за ним идут вода, водка, пиво и шампанское. Что касается еды, то чаще всего встречаются хлеб, рыба, масло, закуски и каши.