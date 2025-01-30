Победителей международного конкурса чтецких работ наградили в Мелихове

Церемония награждения победителей международного конкурса чтецких работ прошла в музее-заповеднике Антона Чехова « Мелихово ». Итоги подвели в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Тема 15-го по счету конкурса чтецов — «Чехов и Зощенко». В 2025 году в России отмечают юбилеи этих классиков.

В финал конкурса прошли 35 артистов и студентов театральных вузов России, Белоруссии и Казахстана.

Лауреатом первой степени стала Диана Шарапова из Тульского областного колледжа культуры и искусств. Она прочитала рассказ Зощенко «Пациентка».