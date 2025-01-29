Сегодня 06:00 Место с душой. Какие истории о драматурге Чехове хранит усадьба «Мелихово» в Подмосковье 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Увидеть, прикоснуться, почти что «вдохнуть» историю о жизни легендарного драматурга Антона Чехова — за этим люди из разных уголков мира приезжают в подмосковную усадьбу «Мелихово». Чем живет и дышит это место, какие истории оно таит и как гостям предлагают провести время — читайте в материале.

Биография Антона Чехова Антон Павлович Чехов родился 165 лет назад и стал одной из легендарных фигур в мировой литературе. Он влиятельный драматург, чьи пьесы высоко ценят и ставят не только в театрах России, но и в Европе, Китае, США, Японии. Антон Павлович за свои 44 года успел побывать во многих местах, а его подмосковный период стал одним из самых плодотворных в карьере. В Мелихове Чехов прожил семь лет, начиная с 1892-го. Здесь он создал десятки произведений, включая всемирно известные «Чайку» и «Дядю Ваню». Именно в этом месте он раскрыл и другие стороны своей личности.

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Классик бесплатно лечил местных жителей, боролся с эпидемией холеры, помогал земству и самолично покупал строительные материалы для усадебных дел. Особой страстью писателя был сад, где он высаживал фруктовые деревья, тюльпаны, лилии и другие цветы. В 1899 году из-за ухудшения здоровья Чехов покинул село Мелихово и переехал в Ялту. Свое имение драматург продал, но оно осталось неразрывно связано с его именем. Люди едут сюда со всех концов России, чтобы лучше узнать и понять Антона Павловича.

История усадьбы «Мелихово» Усадебный дом в Мелихове писатель купил в 1892 году у художника Сорохтина, который во время финансовых трудностей заложил имение в банк. При Чехове усадьба преобразилась: главный въезд перенесли, построили флигель-кухню и творческий флигель.

За семь лет жизни в Мелихове Антон Павлович создал 42 произведения, включая «Человека в футляре», «Дом с мезонином» и «Мужиков».

Фото: Медиасток.рф

После революции 1917 года усадьбу национализировали. Хранителем дома назначили учителя мелиховской школы Грачева, но к этому времени значительную часть обстановки уже утратили. Советское правительство позже выдало охранную грамоту на усадьбу. В доме сделали школу, проводили театральные занятия и танцы. Однако в 1929 году здание разобрали по решению местного колхоза. Остался только флигель, где драматург писал свою знаменитую «Чайку». Восстановили усадьбу в 1960 году по воспоминаниям родственников писателя. А в 2018 году здесь прошла масштабная реставрация, которая окончательно вернула дому исторический облик чеховского времени и исправила неточности предыдущего этапа.

Фото: Медиасток.рф

Сейчас дом в «Мелихово» встречает путешественников таким, каким он был при жизни Антона Чехова.

Что посмотреть в усадьбе «Мелихово» Помимо главного дома, в усадьбе «Мелихово» есть еще несколько самостоятельных объектов, каждый из которых хранит свою историю. Например, флигель «Чайка», в котором Чехов написал одноименную пьесу. Постройка появилась в усадьбе в 1894 году для размещения гостей. Это небольшое, но изящное строение с высоким чердаком и балконом, окруженное садом.

«Флигель у меня вышел мал, но изумителен. Плотники взяли за работу 125 рублей, а устроили игрушку, за которую на выставке мне дали бы 500», — писал Чехов.

Фото: Медиасток.рф

Писателю очень нравилась эта постройка, позже он стал подолгу оставаться во флигеле для работы. Здесь автор писал «Дядю Ваню», рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» и «Ионыч». Отец драматурга отмечал, что Антон Павлович жил здесь «отшельником», вдали от «мирской суеты». Еще одно интересное место в усадьбе — экспозиция «Амбулатория», воссоздающая типичный медицинский пункт конца XIX века. Когда Чехов поселился в Мелихове, он представлялся крестьянам врачом, бесплатно принимал пациентов и бесплатно выдавал им лекарства. Во время эпидемии холеры 1892 года писатель даже стал земским врачом, занимался организацией холерных бараков и оснащением амбулатории.

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Заслуживают внимания и другие объекты на территории усадьбы «Мелихово». Это метеопост, флигель-кухня, баня, экспозиция «Кухня писателя».

Экскурсии и мероприятия в усадьбе «Мелихово» В усадьбе разработано множество программ для туристов, и список постоянно обновляется. Например, 31 января «Мелихово» приглашает на особую программу ко дню рождения Антона Чехова. В 15:00 посетители увидят новую выставку «Дорогой, многоуважаемый… Дом!», где впервые представят уникальные экспонаты из чеховского фонда, обычно недоступные публике. В 17:00 в «Театральном дворе» студенты Академии имени Гнесиных исполнят произведения, которые когда-то звучали в доме писателя.

Фото: Медиасток.рф

А 2 февраля в музее-заповеднике пройдет праздник «Зимний переполох. Еловая мастерская». В программе спектакль «Балда», мастер-класс по созданию елочных украшений, экскурсия по старинной школе и традиционные зимние игры на свежем воздухе. Гостям рекомендуется тепло одеться для комфортного участия в активных развлечениях. Каждый день в музее-заповеднике проводят групповые и индивидуальные экскурсии. Гостям рассказывают о биографии великого драматурга и о жизни чеховской семьи в Мелихове.

Спектакли С 2006 года в Мелихове работает театр «Чеховская студия», в труппу которого входят выпускники театральных вузов. В репертуаре классические постановки по русской классике и детские спектакли. Летом представления проходят под открытым небом, в уникальных декорациях усадьбы.

Большая часть спектаклей мелиховского театра поставлена по произведениям Чехова, но в репертуаре есть и постановки по Бунину Достоевскому, Пушкину, Довлатову.

2 февраля в усадьбе покажут семейный спектакль «Балда», а 8 февраля — легендарный «Вишневый сад». В афише на месяц есть также спектакли «Руководство для желающих жениться» (15 февраля), «Дядюшкин сон» (1 февраля), «Сказка о потерянном времени» (23 февраля) и другие.

Сколько стоит посещение усадьбы «Мелихово» С 1 января 2025 года входной билет на территорию усадьбы для взрослых стоит от 110 до 300 рублей, а для детей — от 90 до 200. Попасть на обзорную экскурсию в группе до 20 человек можно за 1000 рублей.

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Входная плата по пакету «Стандарт» стоит 500 рублей для взрослых и 250 рублей для детей. По такому билету можно посетить территорию музея, главный дом, флигель кухни, экспозиции «Амбулатория» и «Рига».

Как работает усадьба Чехова В усадьбу можно попасть в любой день, кроме каждого понедельника и последней пятницы месяца. Все остальные дни «Мелихово» работает с 10:00 до 17:00. Касса закрывается чуть раньше — в 16:45.

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Музей работает круглый год и предлагает разные сезонные активности. Например, на Новый год здесь традиционно проводят детские театрализованные елки, а летом — знаменитый фестиваль «Таксы Чехова». Антон Павлович любил собак этой породы, у него их было две. Весной в усадьбе проходит ежегодный театральный фестиваль.

Как добраться до Музея-усадьбы «Мелихово» До города Чехова легко добраться общественным транспортом. Из Москвы сюда ходит автобус № 365 (от метро Лесопарковая) и электричка (с Курского вокзала). Добравшись до города, нужно пересесть на маршрутку № 25 (Нерастанное) и ехать до остановки села Мелихово. Доехать на машине получится быстрее всего. Нужно проехать около 50 километров по Симферопольскому шоссе, на развязке свернуть налево (указатель «Мелихово»). До села останется около шести километров. У музея есть своя парковка. Дорога из Москвы займет около часа или чуть больше.