«Сноб»: самым упоминаемым напитком в произведениях Чехова оказался чай

К 165-летию Антона Чехова сервис «Яндекс Книги» провел анализ произведений и писем писателя, создав путеводитель по его характерным словам и выражениям. Результаты исследования представили журналисты издания «Сноб».

Чаще всего Чехов сосредотачивался на описании человеческих качеств, используя такие прилагательные, как «порядочный», «умный», «честный», «добрый» или «глупый». Женщины в его работах описываются словами «благородная», «милая», «скупая», «нервная» и «солидная», тогда как мужчин автор характеризует как «милых», «благообразных», «безгласных», «бравых» и «гадких». Наиболее популярные профессии в его произведениях — врачи, а самыми частыми именами стали Иван, Анна, Ольга, Саша и Петр.

Самым упоминаемым напитком в произведениях Чехова оказался чай, за ним идут вода, водка, пиво и шампанское. Что касается еды, то чаще всего встречаются хлеб, рыба, масло, закуски и каши.

В личных письмах Чехов любил использовать нежные обращения, а именно: «голубчики», «братья», «судари», «деточки» и «лошадки».

С декабря 2022 года по январь 2025 года пользователи сервисов «Яндекса» чаще всего читали и слушали такие произведения Чехова, как «Вишневый сад», «Палата № 6», «Три сестры», «О любви».