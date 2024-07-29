Победителей карнавального шествия наградили в Дубне

В Дубне прошло шествие «О! Карнавал». Его приурочили к 68-летию городского округа. Жители и гости праздника нарядились в костюмы популярных героев мультфильмов, сказок и животных. Глава Максим Тихомиров наградил участников и вручил подарки.

Яркое шествие «О! Карнавал» стартовало от ротонды на набережной в Дубне. Участники в костюмах направились к Молодежной поляне в сопровождении ростовых кукол. В конце их встретил глава городского округа Максим Тихомиров. Он поздравил всех причастных с днем города и наградил победителей конкурса.

Один из главных героев — Вадим Евков. Он нарядился в костюм Фиксика. Брат и сестра Димчуки выбрали кота Матроскина и Галчонка. Среди мультгероев также были «Три кота». Лев Баронов стал Смешариком. Виктория Александрова — красной шапочкой, а Татьяна Конюхова примерила на себя роль Бабки Ежки.

Жители Дубны облачались и в реальных животных — Василиса Алексеева надела костюм совы, а Роберт Редин — наряд майского жука.

«Спасибо телеканалу „О!“ и участникам карнавала за яркий праздник! День рождения Дубны продолжается!», — поздравил всех глава городского округа Максим Тихомиров.

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